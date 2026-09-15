Ρουμανία: Επεισόδια σε διαδήλωση αγροτών στο Βουκουρέστι

Διαδηλωτές εκσφενδόνισαν προστατευτικά κιγκλιδώματα εναντίον αστυνομικών στο Βουκουρέστι, όπου η κινητοποίηση χιλιάδων αγροτών εξελίχθηκε επεισοδιακά, με φόντο την πολιτική κρίση και την άνοδο της ακροδεξιάς.

Περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού για να ζητήσουν την άρση των υγειονομικών περιορισμών στις εξαγωγές ζώντων αιγοπροβάτων, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Το μέτρο αυτό είχε παραταθεί νωρίτερα φέτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κίνδυνο εξάπλωσης της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών (PPR).

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος, ενώ ανέφεραν 26 προσαγωγές και 24 τραυματίες – μεταξύ των οποίων οκτώ αστυνομικοί. Τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, διευκρίνισαν.

Η ρουμανική κυβέρνηση ανέφερε ότι η διαδήλωση αμαυρώθηκε από θλιβερές βιαιοπραγίες και απηύθυνε έκκληση για «ηρεμία».

Οι ταραχές ξέσπασαν με φόντο την πολιτική κρίση στη Ρουμανία. Η ακύρωση των προεδρικών εκλογών του 2024, ύστερα από καταγγελίες για ρωσική παρέμβαση, έχει τροφοδοτήσει τη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και ευνόησε την άνοδο εθνικιστικών δυνάμεων.

Την ένταση οξύνουν επίσης οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών σε αυτήν τη χώρα των 19 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου το ποσοστό του πληθωρισμού είναι το υψηλότερο στην ΕΕ.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, η οποία ανατράπηκε τον Μάιο ύστερα από πρόταση δυσπιστίας, είχε εφαρμόσει μέτρα λιτότητας που προκάλεσαν έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια.

Το κάλεσμα για τη σημερινή διαδήλωση προήλθε από αγρότες και κτηνοτρόφους, ωστόσο η συγκέντρωση προσέλκυσε επίσης υποστηρικτές της ακροδεξιάς.

Πολλοί συμμετέχοντες φώναζαν το όνομα του Καλίν Τζορτζέσκου, εξέχουσας μορφής της ρουμανικής ακροδεξιάς, η άνοδος του οποίου στις προεδρικές εκλογές του 2024 πυροδότησε την τρέχουσα πολιτική κρίση. Υποστηρικτές του Τζορτζέσκου είχαν απευθύνει καλέσματα μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης για μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση.

Ο Τζόρτζε Σιμιόν, πρόεδρος της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) – του μεγαλύτερου εθνικιστικού κόμματος της χώρας – τάχθηκε μέσω ανάρτησής του στο Facebook «στο πλευρό των αγροτών», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για μια ειρηνική διαμαρτυρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ