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Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή

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Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου, καταβάλλονται συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 14 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

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