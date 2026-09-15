ΔΕΘ: Παράταση στον διαγωνισμό για την ανάπλαση

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η παράταση δόθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών, προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία των προσφορών τους.

Η ανάπλαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή δύο νέων κτηρίων, την αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», τη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και υπόγειου πάρκινγκ. Οι εργασίες θα γίνουν σταδιακά, ώστε να συνεχιστεί η εκθεσιακή λειτουργία της ΔΕΘ.