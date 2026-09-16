Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 16 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου:

1462 Ο γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζι παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλήνης στον σουλτάνο Μεχμέτ Β’. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λεηλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.

1835 Ο Άγγλος φυσιοδίφης Τσαρλς Ντάργουιν (γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος) φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος, μία συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις πέντε εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων.

1934 Ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Ντίσνεϊ, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε κόμικ-στριπ εφημερίδας.

1967 Ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης.

1970 Στον πρώτο αγώνα του α’ γύρου στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές Ες. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ.

1982 Σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατίλα του Λιβάνου. Ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν.

Γεννήσεις

1893 Άλμπερτ φον Σεντ-Γκιέργκι ντε Ναγκιράπολτ, Ούγγρος γιατρός, που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1937. (Θαν. 22/10/1986)

1924 Λορίν Μπακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός, η χήρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. (Θαν. 12/8/2014)

1925 Ρίλεϊ Κινγκ, Αμερικανός θρύλος του μπλουζ, γνωστότερος ως Μπι Μπι Κινγκ (B.B. King). (Θαν. 14/5/2015)

Θάνατοι

1736 Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, Γερμανολλανδός φυσικός, που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. (Γεν. 24/5/1686)

1932 Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός, που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής-Φυσιολογίας το 1902. (Γεν. 13/5/1857)

1977 Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνιδα. (Γεν. 2/12/1923)

Γιορτάζουν

Ευφημία, Λουντμίλα.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της Στιβάδας του Όζοντος

Διεθνής Ημέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας