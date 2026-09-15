Φάνης Παπαθανασίου: “Στον πόλεμο του Ιράκ βρήκα συγγενή μου που δεν τον ήξερα ούτε εγώ”

Για την καθημερινή τους συνεργασία αλλά και μεμονωμένα για την πορεία τους στη δημοσιογραφία μίλησαν οι παρουσιαστές της εκπομπής Live Now, Φάνης Παπαθανασίου και Έλλη Κασόλη, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν το πρωί της Τρίτης (15/9) στην εκπομπή “Νωρίς Νωρίς”.

Μάλιστα, ο Φάνης Παπαθανασίου αποκάλυψε πως, σε μία αποστολή στον Περσικό Κόλπο το 2003 με τον πόλεμο του Ιράκ, συνάντησε έναν συγγενή του που δεν γνώριζε μέχρι τότε ούτε ο ίδιος.

«Στις εμπόλεμες ζώνες είναι που κάνεις πρωτογενές ρεπορτάζ. Και σε όλες αυτές οι εμπειρίες, την πρώτη φορά όταν θα πας, έχεις και μια άγνοια κινδύνου. Είναι καλό και είχα την τύχη ευτυχώς να γνωρίζω πως είναι τα πράγματα, έχοντας μια ιδέα από διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή όταν πήγα στο Ιράκ ήξερα τι είναι το Ιράκ και τι το Αφγανιστάν. Επομένως, είναι καλό να έχεις μια εικόνα του τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή και τα χαρακτηριστικά της περιοχής», σχολιάζει ο έμπειρος δημοσιογράφος.

«Θα είσαι ψύχραιμος, κοιτάς να δεις με ποιους θα είσαι μαζί. Είναι σημαντικό ποιους επιλέγεις να έχεις ως συνεργάτες. Οδηγό, μεταφραστή, είναι πολύ βασικό και μετά να ξέρεις να περπατήσεις. Μετά όλα γίνονται πιο εύκολα. Τη δεύτερη, τρίτη φορά. Δηλαδή την πρώτη έχεις μια άγνοια κινδύνου και μετά αλλάζεις εκεί. Δηλαδή όταν γυρίζεις πίσω εκεί, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά αυτή η εμπειρία είναι που σε κάνει να ξεχωρίζεις μετά και να διαμορφώνεις μια πρωτογενή άποψη και μια ανάλυση για κάποιους άλλους που δεν έχουν πάει επί του πεδίου. Αυτό δηλαδή σε κάνει να διαφοροποιηθείς και να σε κάνει καλύτερο δημοσιογράφο», σημειώνει ο Φάνης Παπαθανασίου.

Η απίστευτη τυχαία συνάντηση με τον άγνωστο συγγενή του

Αμέσως μετά, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ περιέγραψε το περιστατικό, όταν κατά την αποστολή του για την κάλυψη του πολέμου στο Ιράκ, «έπεσε πάνω» σε έναν μακρινό του συγγενή.

«Φυσικά υπάρχουν και τα ευχάριστα. Θα σας πω ένα μικρό. Βρήκα στο Περσικό Κόλπο συγγενή που δεν το ήξερα κι εγώ. Στο Ιράκ το 2003. Αποστολή από εδώ. Πάμε Ιράκ. Είχαν προγραμματίσει να ανέβουμε σε ένα αεροπλανοφόρο, το Constellation. Έχει αποσυρθεί τώρα. Ανεβαίνω πάνω, κάθομαι τρεις μέρες εκεί με έναν άλλον εικονολήπτη εδώ από την ΕΡΤ και ζητάω να βρω κάποιον ελληνικής καταγωγής. Μου κατεβάζουν έναν. Πέντε χιλιάδες κόσμο τώρα πάνω.

Κατεβαίνει ένας μικρός. Πιλότος ήταν. Τσόνης ήταν το όνομά του. Του λέω “από πού είσαι;”, μου λέει “από το Σικάγο”. Του λέω “η καταγωγή σου;”, μου λέει “από τη Φοινικούντα”. Του λέω “τον Βασίλη τον Τσώνη τον έψαχνα”, ο οποίος έχει σπουδάσει φαρμακευτική και αυτά. Ο Βασίλης, μου λέει, είναι ξάδερφός μου.

Οι γονείς μου, λέει, με τους γονείς του Βασίλη είναι τώρα στη Φοινικούντα και κάνουν διακοπές. Στη Φοινικούντα εν τω μεταξύ το 70% είναι Τσόνηδες. Του λέω κοίτα, τον Βασίλη τον έχω μπατζανάκη. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε και πιθανότατα να είναι συγγενής».