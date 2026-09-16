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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παραδείσι Ευβοίας

Intime
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Επιπλέον, συνδρομή παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Καρύστου.

Παράλληλα στις 11:10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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