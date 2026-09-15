MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: “Και τώρα σιωπή, λίγος σεβασμός”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία θέλησε για μία ακόμη φορά, να τιμήσει τον επί χρόνια φίλο και κουμπάρο της, Γιώργο Μαζωνάκη.

Εμφανώς επηρεασμένη από την απώλεια του κουμπάρου της, ζήτησε από τον κόσμο να σεβαστεί την κατάσταση και τις συνθήκες.

Η ηθοποιός, αρκέστηκε σε μερικές λέξεις, γράφοντας: «Και τώρα σιωπή… Λίγος σεβασμός».

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Θ. Δημόπουλος: Τι είναι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση και σε ποια νοσήματα εφαρμόζεται

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

“Καλούσεια”: Η μνήμη έγινε θεσμός και η καρδιά του ποντιακού πολιτισμού χτυπά δυνατά στον Δ. Ωραιοκάστρου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 45χρονος μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Είχε περίστροφο και φυσίγγια

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ουκρανία: Δύο νεκροί εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην πόλη Σλοβιάνσκ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Γεμάτος με λουλούδια και σημειώματα ο τάφος του τραγουδιστή – Δείτε εικόνες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους