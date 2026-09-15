Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: “Και τώρα σιωπή, λίγος σεβασμός”

Με μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία θέλησε για μία ακόμη φορά, να τιμήσει τον επί χρόνια φίλο και κουμπάρο της, Γιώργο Μαζωνάκη.

Εμφανώς επηρεασμένη από την απώλεια του κουμπάρου της, ζήτησε από τον κόσμο να σεβαστεί την κατάσταση και τις συνθήκες.

Η ηθοποιός, αρκέστηκε σε μερικές λέξεις, γράφοντας: «Και τώρα σιωπή… Λίγος σεβασμός».