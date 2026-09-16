Μητσοτάκης κατά Ανδρουλάκη- Τσίπρα: Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, με ακοστολόγητες υποσχέσεις – Εφιαλτικό σενάριο ακυβερνησίας

«Δεν συζητούμε καθόλου και δεν φαίνεται να έχουμε πλειοψηφία, για την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να τίθεται πάντα στην υπηρεσία του ανθρώπου», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «όποιος ψηφίσει όχι ή παρών θα έχει ουσιαστικά στερήσει από την χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο».

Πρόσθεσε πως πρόκειται για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων και έφερε ως παράδειγμα τη ΔΕΘ. Είπε ότι ο πολίτης είδε από τη μία πλευρά μέτρα κοστολογημένα και έχοντας ως διαβατήριο αξιοπιστίας μια συνεπή πολιτική.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα μέτρα όπως την αύξηση του κατώτατου μισθού, το επίδομα στους συνταξιούχους, τον κουμπαρά για τη νέα γενιά και άλλες βασικές εξαγγελίες που έκανε στη ΔΕΘ.

«Στη Θεσσαλονίκη έθεσα και με ευθύνη τους στόχους μας για την Ελλάδα του 2030 με δείκτες πολύ συγκεκριμένους», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης «ώστε επιτέλους η νέα γενιά να μην παίρνει στους ώμους της τα χρέη της προηγούμενης».

«Μίλησα ρεαλιστικά για το σήμερα και το αύριο. Τι διαπιστώθηκε από την άλλη; Μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Τη δική σας κ. Ανδρουλάκη, και νέο ΕΚΑΣ, και 13ο μισθό, και 13η σύνταξη, και μείωση ΦΠΑ και μείωση κόκκινων δανείων. Δεν θα μπω στη λογική της κοστολόγησης. Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αυτό που τους τάζει σήμερα μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών οδηγεί τη χώρα στη σίγουρη συνταγή της χρεοκοπίας. Υπήρξε και μία δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει ως απάτη. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος όσο και αν προσπαθείτε να διαφοροποιηθείτε. Επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι θα κληθείτε να εφαρμόσετε αυτά που λέτε , σας αντιμετωπίζει με μειωμένη αξιοπιστία. Το δίλημμα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τελικά οδηγείτε και οι δύο τη χώρα στο ίδιο αδιέξοδο. Μικρή σημασία έχει αν οι πολέμιοι της ΝΔ θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο ακυβερνησίας, να συμπλεύσουν πιθανώς με τα άκρα του λαϊκισμού. Η Ελλάδα έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη από ομαλότητα. Ιδίως σε έναν τόσο ταραγμένο κόσμο όπου κάθε γεωπολιτική αλλαγή έχει συνέπειες», συνέχισε.

«Στα όπλα ενός κράτους που θέλει να πλέει με ασφάλεια στα ταραγμένα νερά θα προσέθετα και τη θεσμική κανονικότητα. Γι’ αυτό διαψεύδονται και όσοι είχαν προβλέψει πρόωρες κάλπες. Για σκεφτείτε να ήμασταν τώρα σε προεκλογική περίοδο. Με το πετρέλαιο να έχει πάρει την ανιούσα, με δύο πολέμους σε εξέλιξη, την Ευρώπη σε αμηχανία και με μία πρωτοφανή κρίση στην αγορά ομολόγων με την Ελλάδα φάρο σταθερότητας. Δικαιώνει την απόφασή μας να ξεπληρώσουμε πιο γρήγορα το δημόσιο χρέος. Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Αλλά δεν θα βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Οι εσωτερικές εξελίξεις να καθορίζονται σε συνθήκες ηρεμίας με τελικό κριτήριο τις ικανότητες του καθενός. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε δυσκολίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Η ισχυρή Ελλάδα είναι πρώτα από όλα η Ελλάδα στην οποία θα αισθάνονται ισχυροί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Η σημερινή διαδικασία στη Βουλή καθίσταται μία ύστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης απέναντι στις μεγάλες θεσμικές αλλαγές τις οποίες όλοι έχουμε δεχθεί ότι είναι αναγκαίες. Έστω και αυτή την ώρα η αντιπολίτευση, κάθε βουλευτής θα μπορούσε να αναθεωρήσει κάποια στάση του. Ξέρω ότι δεν θα πιάσει τόπο η ευχή μου. Ωστόσο έκανα μια τελευταία προσπάθεια να εξηγήσω τα επιχειρήματά μου», κατέληξε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ