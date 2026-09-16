Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγουδά “Θέλω να γυρίσω στα παλιά” και αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Λίγες ημέρες μετά το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Απόστολος Γκλέτσος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνει τον δικό του αποχαιρετισμό.
Ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίζεται σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε καθισμένος, έχοντας δίπλα του έναν μουσικό με την κιθάρα του, και τραγουδά την επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».
Στη λεζάντα του βίντεο αρκέστηκε σε δύο μόνο λέξεις: «Καλό ταξίδι», κάνοντας σαφές πως η συγκεκριμένη ερμηνεία ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη.
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