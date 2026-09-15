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Καρανίκας: Ο Τσίπρας δεν έφτιαξε κόμμα, έφτιαξε εκλογικό μηχανισμό με υπηκόους

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο πρώην στενός του συνεργάτης την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Καρανίκας, λέγοντας για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «δεν είναι δημοκρατικό κόμμα».

«Ο Τσίπρας έκανε ΙΧ κόμμα, έχει πει ότι δεν θα γίνει συνέδριο μέχρι τις εκλογές. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αριστερά. Αν λέγατε “κάνω μόνος μου ένα κόμμα, δεν κάνω συνέδριο”, δεν θα σας είχε κατατάξει κανείς στα δημοκρατικά κόμματα. Αυτό το κόμμα δεν είναι δημοκρατικό. Δημοκρατικό είναι η ισότιμη συμμετοχή» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς, δε, για τα μέλη της ΕΛΑΣ ο κ. Καρανίκας σημείωσε «υπάρχουν και κοινωνικές πιέσεις και πολιτικά αδιέξοδα. Μπορεί να είναι ελεύθερος κατά έναν τρόπο κάποιος που είναι στο κόμμα αυτό, αλλά υπάρχει και η εθελοδουλεία. Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι υπήκοοι».

Συνεχίζοντας την κριτική του για τον πρώην πρωθυπουργό ο Νίκος Καρανίκας είπε «ο Τσίπρας δεν κάνει κόμμα αλλά εκλογικό μηχανισμό. Το είπε “εγώ θέλω να κυβερνήσω” αλλά προσβάλει την κοινωνία έτσι. Χρήσιμος δεν είναι μόνο ο πολιτικός που κυβερνάει αλλά και αυτός που κάνει αντιπολίτευση».

Κατά τον ίδιο «ο Τσίπρας ευθύνεται γιατί δεν υπήρχε αντιπολίτευση (σ.σ. την περίοδο 2019-2023) προσθέτοντας ότι «με την παραίτησή του προσέβαλε το δημοκρατικό τόξο».

Αφού, τέλος, εκτίμησε ότι «ο κ. Μητστοάκης πάει καλά σε ορισμένα πράγματα αλλά υπάρχει 1/3 της κοινωνίας που ζορίζεται», ο Νίκος Καρανίκας ερωτηθείς για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε «βρίσκεται σε μια αντίφαση, έχει πρόεδρο και εκπρόσωπο την κυρία Δούρου που ίσως είναι το καλύτερο στέλεχος, η οποία δεν πήρε μέρος στο πραξικόπημα κατά του Κασσελάκη, οι υπόλοιποι το έκαναν. Αυτό και μόνο καθιστά τον ΣΥΡΙΖΑ μια προβληματική παρουσία».

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