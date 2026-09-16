Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία με τον τραγουδιστή στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε “γιατρό-υπνωτιστή”

Νέα στοιχεία εξετάζονται γύρω από τις επαφές της Ιωάννας Γάκα και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να χειρίστηκε την περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η Γάκα φέρεται να έστειλε σε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως «γιατρός-υπνωτιστής» φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν συνδεδεμένος με μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να είχε διαδραματίσει ρόλο και σε προγενέστερο στάδιο της υπόθεσης. Ειδικότερα, ερευνάται εάν ο «γιατρός-υπνωτιστής» ήταν εκείνος που είχε φέρει αρχικά σε επαφή τον Γιώργο Μαζωνάκη με τη Γάκα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή της απολογία, η ίδια δεν κατονόμασε το πρόσωπο στο οποίο είχε αποστείλει τη φωτογραφία, υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν ήταν ο σύζυγός της.

Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.