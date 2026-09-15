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Παίκτης του Ηρακλή ο Σαντέ Σίλβα – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

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Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Ηρακλής, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική του γραμμή με την απόκτηση του Πορτογάλου, Σαντέ Σίλβα, ο οποίος στο παρελθόν είχε φορέσει και την φανέλα του Άρη.

Η κυανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 29χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, προσθέτοντας ταχύτητα και ποιότητα στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του -πριν από τη μετακίνησή του στον Ηρακλή- ήταν η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Σαντέ Σίλβα έχει καταγράψει, παράλληλα, σημαντική παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, έχοντας φορέσει τη φανέλα της χώρας του σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Xande Silva.

Ο Alexandre Nascimento da Costa Silva, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1997 στο Πόρτο, έχει ύψος 1,77 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, ενώ μπορεί να καλύψει και τη δεξιά πλευρά της επίθεσης.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες των Alverca, Belenenses και Sporting CP, πριν συνεχίσει στη Vitória Guimarães, με την οποία έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε West Ham United, Άρη, Nottingham Forest και Dijon, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στο MLS με Atlanta United και St. Louis City. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Hapoel Tel Aviv.

Ο Xande Silva διαθέτει επίσης σημαντική παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, έχοντας περάσει από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια.

Xande, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα!»

Ηρακλής

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