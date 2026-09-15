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Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης – Την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρμεντ

Intime
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Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες Δευτέρα (14.9.26) ο Νίκος Μαζιώτης, που είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».

Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού αφού εξέτασε την ποινή κάθειρξης 20 ετών που του είχε επιβληθεί, με 14 χρόνια φυλακή και έξι χρόνια εργασίας στις φυλακές.

Με ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε γνωστό πως απαγορεύεται η είσοδος του Νίκου Μαζιώτη στις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό υπουργείο με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ επισημαίνει τους αμερικανικούς περιορισμούς θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέοντα με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η ανακοίνωση συνδέεται με τη νέα πολιτική περιορισμού θεωρήσεων που ανακοίνωσε στις 16 Ιουλίου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η πολιτική στοχεύει αλλοδαπούς που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συμμετέχουν ή υποστηρίζουν ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν ο ηγέτης του Επαναστατικού Αγώνα, μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών. Ο Μαζιώτης πρόκειται να αποφυλακιστεί σήμερα. Ωστόσο, του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών μας για τις θεωρήσεις εισόδου που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας» αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτησή του.

Η σημερινή απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί διαφορετικό μέτρο από το καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων στο οποίο υπάγεται ήδη ο Νίκος Μαζιώτης. Τον Απρίλιο του 2015 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον χαρακτήρισε «Specially Designated Global Terrorist» (SDGT), δηλαδή πρόσωπο που έχει ενταχθεί από τις ΗΠΑ στο ειδικό καθεστώς κυρώσεων για την παγκόσμια τρομοκρατία. Ο χαρακτηρισμός συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση τυχόν περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό αμερικανική δικαιοδοσία και την απαγόρευση συναλλαγών Αμερικανών πολιτών και οντοτήτων μαζί του.

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