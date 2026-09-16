ΥΠΑΑΤ: Επικαιροποιείται το πλαίσιο αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού

Με γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση και την εκρίζωση του αφθώδους πυρετού, χωρίς καθυστερήσεις, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 236005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5582/15.09.2026) τροποποιείται το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού και πλέον οι σχετικές αποφάσεις θανάτωσης ζώων σε θετικές εκτροφές θα υπογράφονται από τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές, δηλαδή τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και όχι από τον εκάστοτε περιφερειάρχη.

Με το νέο πλαίσιο, η αρμοδιότητα περνά στις υπηρεσίες που έχουν την επιστημονική ευθύνη, γνωρίζουν την επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφαρμογής των μέτρων.

Έτσι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «περιορίζονται τα περιθώρια καθυστερήσεων και οι αποφάσεις μπορούν να εκδίδονται άμεσα, μόλις επιβεβαιώνεται ένα θετικό περιστατικό και ολοκληρώνονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η αναθεώρηση αποσαφηνίζει παράλληλα τους ρόλους όλων των εμπλεκόμενων αρχών. Οι αποφάσεις θανάτωσης αποτελούν πλέον ευθύνη της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας και δεν εξαρτώνται από την υπογραφή πολιτικού οργάνου της περιφέρειας. Στόχος του υπουργείου είναι να διασφαλίσει ενιαία και ταχύτερη εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων σε ολόκληρη τη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ