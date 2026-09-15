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Έρχεται μεγάλο πανηγύρι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με 25 μουσικούς και ελεύθερη είσοδο

sevendaypress
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THESTIVAL TEAM

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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πλατεία Ναυαρίνου μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού!

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Ξεχωριστή παρουσία στη βραδιά θα έχει το Λύκειο των Ελληνίδων, με το χορευτικό του να παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς και να δίνει το έναυσμα ώστε ολόκληρη η πλατεία να γίνει μια μεγάλη χορευτική παρέα.

Παράλληλα, τα καταστήματα γύρω από την Πλατεία Ναυαρίνου θα είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας σε μια μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντάνια του κέντρου της πόλης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών, μετά τη μεγάλη ανταπόκριση της περσινής διοργάνωσης, το πανηγύρι της Πλατείας Ναυαρίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, ακόμη μεγαλύτερο, φιλοδοξώντας να αποτελέσει και φέτος ένα από τα σημαντικότερα παραδοσιακά γλέντια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

25 μουσικοί. Παραδοσιακοί χοροί. Μια ολόκληρη πλατεία σε γιορτή.

Πλατεία Ναυαρίνου – Θεσσαλονίκη
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026
Μεγάλο Ελληνικό Παραδοσιακό Πανηγύρι
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Η Θεσσαλονίκη γλεντά στην Πλατεία Ναυαρίνου. Όλοι είναι καλεσμένοι!

Θεσσαλονίκη Πανηγύρι

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