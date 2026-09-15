Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε λιγότερο το κινητό

Η απόφαση να χρησιμοποιούμε λιγότερο το κινητό μπορεί να μοιάζει δύσκολη. «Ένας από τους λόγους είναι η έκκριση ντοπαμίνης που προκαλείται κάθε φορά που βλέπουμε κάτι καινούργιο στην οθόνη μας, είτε πρόκειται για ένα μήνυμα από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, ένα αστείο TikTok ή μια ειδοποίηση από τη δουλειά», εξηγεί η ψυχοθεραπεύτρια Niro Feliciano στο today.com.

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά σε οθόνες, με την ελπίδα ότι έτσι θα είναι πιο παραγωγικοί και συγκεντρωμένοι και θα αισθάνονται λιγότερο στρες.

«Η σχέση μας με το κινητό αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητας, αλλά αρκετοί προσπαθούμε να την αλλάξουμε, ώστε να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η ικανότητα συγκέντρωσης, αφού πολλοί άνθρωποι έχουμε το κινητό μας διαρκώς σε απόσταση λίγων μόλις εκατοστών, έτοιμο να μας αποσπάσει την προσοχή. Για να κάνουμε, λοιπόν, το πρώτο βήμα και να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε λιγότερο το κινητό, υπάρχει ένα σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε», σημειώνει η ειδικός.

Παρατηρήστε τι σας αποσπά περισσότερο την προσοχή στο κινητό

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το κινητό μας είναι συχνά τόσο αυτόματος και μηχανικός, ώστε μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε καν πόσο συχνά το κάνουμε. «Πόσες φορές έχετε πιάσει το κινητό σας για έναν συγκεκριμένο λόγο και τελικά καταλήξατε να χαζεύετε εξαιτίας μιας τυχαίας ειδοποίησης; Αν κοιτάξετε πόσες φορές σηκώνετε το κινητό σας μέσα στην ημέρα, νομίζω ότι αυτό θα εκπλήξει αρκετούς ανθρώπους. Δεν συνειδητοποιούμε πόσο συχνά απλώνουμε το χέρι μας για να πάρουμε το κινητό και κοιτάμε την οθόνη».

Πριν καταφέρετε να μειώσετε τη χρήση του, είναι χρήσιμο να καταλάβετε πότε και γιατί καταφεύγετε σε αυτό εξαρχής. Μπορείτε, μάλιστα, να ελέγξετε ποιες εφαρμογές είναι εκείνες στις οποίες περνάτε τον περισσότερο χρόνο.

«Τα smartphones είναι σχεδιασμένα με τρόπο που ενθαρρύνει τους χρήστες να περνούν περισσότερο χρόνο σε αυτά», επισημαίνει η ειδικός. «Ως αποτέλεσμα, είναι εύκολο να χάσουμε την επίγνωση του πόσα λεπτά ή πόσες ώρες περνάμε κοιτάζοντας την οθόνη. Μπορεί να πιάσουμε το κινητό για να ελέγξουμε ένα email και, 30 λεπτά αργότερα, να έχουμε βρεθεί σε μια ατελείωτη περιήγηση στο Instagram ή το Facebook ή οπουδήποτε αλλού. Συμβαίνει συνέχεια σε μένα, σε όλους μας», προσθέτει η ψυχοθεραπεύτρια.

Έρευνες έχουν συνδέσει την υπερβολική χρήση των smartphones με ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, από τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα έως προβλήματα ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χρήση των social media, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Έχει επίσης συσχετιστεί με χαμηλότερες επιδόσεις σε γνωστικές λειτουργίες.

Πώς να κάνετε την αρχή

Αφού εντοπίσετε τι είναι αυτό που σας αποσπά περισσότερο την προσοχή στο κινητό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση στα επόμενα βήματα ενός 30ήμερου προγράμματος για τη βελτίωση της ικανότητας συγκέντρωσης.

Τη δεύτερη ημέρα, το πρόγραμμα προτείνει να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τρεις ώρες. Την τρίτη ημέρα, να ορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας κατά την οποία θα ελέγχετε το κινητό σας.

Αν η ιδέα ενός ολόκληρου 30ήμερου προγράμματος σας φαίνεται υπερβολική, η Niro Feliciano προτείνει κάτι πολύ πιο απλό: να αφήνετε το κινητό σας σε άλλο δωμάτιο ή, τουλάχιστον, σε σημείο όπου δεν βρίσκεται μπροστά στα μάτια σας όσο περισσότερο μπορείτε.

«Πριν πάτε για ύπνο ή όταν ξυπνάτε, αν το κινητό βρίσκεται στην άλλη άκρη του δωματίου ή έξω από αυτό, δεν πρόκειται να περάσετε τόσο χρόνο χρησιμοποιώντας το», εξηγεί.

Πηγή: marieclaire.gr