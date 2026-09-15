ΠΑΟΚ: Έμεινε ελεύθερος και έκλεισε στον Παναιτωλικό ο Θυμιάνης

Στον Παναιτωλικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συνεργασία διάρκειας τριών ετών.

Όπως αναφέρει το metrosport.gr, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στον Δικέφαλο, για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Η θητεία του Θυμιάνη στον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται με 13 παρουσίες, με τον ίδιο πλέον να ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα του Παναιτωλικού.

Η ομάδα του Αγρινίου του προσέφερε συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι φεύγει από τον Δικέφαλο με τον τίτλο του παίκτη που έπαιξε μόνο σε νίκες…