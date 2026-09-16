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Θεσσαλονίκη: Κλείνει σήμερα το μεσημέρι τμήμα του Περιφερειακού λόγω Flyover – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το μεσημέρι τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το Flyover.

Συγκεκριμένα, Σήμερα Τετάρτη 16/9 το μεσημέρι, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) προς το ανατολικό ρεύμα της Περιφερειακής Οδού.

Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται μέσω του Κ9 (Τούμπας) διαμέσω των οδών Λαμπράκη & Διαγόρα.

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