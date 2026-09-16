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Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 45χρονος μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Είχε περίστροφο και φυσίγγια

Intime
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Χειροπέδες σε έναν 45χρονο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και οπλοκατοχή πέρασαν το μεσημέρι της Τρίτης αστυνομικοί στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι όταν μία 35χρονη γυναίκα από τη Γεωργία κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε ότι ο σύζυγός της προσπαθεί να εισέλθει με τη βία στην πολυκατοικία που διαμένει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν έναν 45χρονο Γεωργιανό να κρύβεται πίσω από τον κορμό ενός δένδρου και να κοιτά εμμονικά το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν και τον έλεγξαν. Κατά τον έλεγχο εντόπισαν μέσα σε τσαντάκι ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια, καθώς και ακόμη 11.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία.

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών σχηματίστηκε και σε βάρος της 35χρονης, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή της στη χώρα.

Πηγή: protothema.gr

Νέα Σμύρνη

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