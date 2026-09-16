Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το τροχαίο στο οποίο σκοτώθηκε ο 36χρονος οδηγός βαν

Ένας 36χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν το βαν που οδηγούσε καρφώθηκε σε προπορευόμενη νταλίκα. Το δυστύχημα έγινε στη Νέα ΕΟ Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ύψος της Χαλάστρας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η προπορευόμενη νταλίκα βρισκόταν σε διακοπή πορείας.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Πρωινές ώρες σήμερα (16-09-2026) στο 491,5 χλμ Νέας Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με προπορευόμενο Δ.Χ. Φορτηγό επικαθήμενο, που βρισκόταν σε διακοπή πορείας, με οδηγό 46χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης.