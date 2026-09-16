Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποκάλεσε “δεύτερο Πίνατ” και “συνεταιράκι του Μητσοτάκη” τον Βελόπουλο

Σε ανοιχτό «πόλεμο» στον χώρο δεξιότερα της ΝΔ εξελίσσεται η σύγκρουση ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο, με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, αποκαλώντας τον «δεύτερο Πίνατ» και «συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στον απόηχο της στάσης που τήρησε η Ελληνική Λύση στη διαδικασία για την ασυλία της, ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Βελόπουλο, επιχειρώντας παράλληλα να εμφανίσει τη Φωνή Λογικής ως διακριτό πόλο τόσο από τη ΝΔ όσο και από το κόμμα του.

«Στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη», είπε για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ανοίγοντας ταυτόχρονα συζήτηση ακόμη και για ενδεχόμενη μετεκλογική σύμπραξή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας σήμερα Τετάρτη στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δεν περιορίστηκε σε πολιτική κριτική, αλλά πέρασε σε ιδιαίτερα αιχμηρούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

«Είναι συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε για τον Κυριάκο Βελόπουλο, προσθέτοντας ότι «είναι ο δεύτερος “Πίνατ”» και υποστηρίζοντας πως «στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη».

Η κόντρα, μάλιστα, πήγε ένα βήμα παραπέρα, όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου ρωτήθηκε εάν θεωρεί πιθανή μία μελλοντική συνεργασία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Λύσης.

«Το θέλουν και οι δύο», απάντησε, αποδίδοντας έτσι τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Κυριάκο Βελόπουλο πρόθεση πολιτικής σύμπραξης. Πρόκειται για δικό της ισχυρισμό, χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία που να τον τεκμηριώνουν.

Τα πυρά της δεν περιορίστηκαν, πάντως, στην Ελληνική Λύση. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «σοσιαλιστική», επιχειρώντας να οριοθετήσει πολιτικά το κόμμα της απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν υπάρχει θέμα» με τις υπογραφές, λέει η Λατινοπούλου

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η διαδικασία για την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, στο πλαίσιο της έρευνας των ελληνικών δικαστικών αρχών για καταγγελίες σχετικά με τις υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ίδρυση της Φωνής Λογικής.

Η ίδια απορρίπτει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει θέμα» και στρέφοντας τα πυρά της εναντίον προσώπων που έχουν προβεί στους σχετικούς ισχυρισμούς.

«Κάποιοι πικραμένοι που ζητούσαν έμμισθη θέση ισχυρίζονται ότι δεν έβαλαν υπογραφή», ανέφερε, παρουσιάζοντας έτσι τη δική της εκδοχή για την προέλευση των καταγγελιών.

Η υπόθεση έχει φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από αίτημα των ελληνικών αρχών. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) ψήφισε επί του αιτήματος στις 7 Σεπτεμβρίου και η έκθεσή της κατατέθηκε στην Ολομέλεια δύο ημέρες αργότερα.