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Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας.

Στην περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους πολίτες στην περιοχή Παραδείσι της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Εύβοια Φωτιά

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