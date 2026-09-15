Βασίλης Ζούλιας για οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: “Έκαναν το καλύτερο για το παιδί τους – Βγάλτε τον σκασμό επιτέλους”

Με μια ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Βασίλης Ζούλιας πήρε θέση για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την κηδεία του τραγουδιστή.

Με αφορμή τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε και δέχεται η οικογένειά του, ο γνωστός σχεδιαστής ξέσπασε και ζήτησε από όσους την επικρίνουν, να σταματήσουν να μιλούν χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά έχει συμβεί.

«Και δεν πρόλαβε ούτε 24 ώρες κάτω από το χώμα και βγάλατε τα φτυάρια όλοι εσείς που ξέρετε τα πάντα να λοιδορείτε την οικογένεια με τόσο χυδαία λόγια.

Σταματήστε για όνομα του θεού και ακούστε κάποιους που δυστυχώς έχουν εμπειρία σε τέτοια θέματα. Έκαναν το καλύτερο για το παιδί τους οι άνθρωποι που το έβλεπαν να αργοπεθαίνει σε μια ύστατη προσπάθεια να το σώσουν.

Βγάλτε το σκασμό επιτέλους αν δεν έχετε στην οικογένεια σας κάποιον σαν και εμένα γιατί για αυτό μιλάω …αν δεν ήξερα δεν θα μίλαγα .

ΚΑΝΕΝΑΣ μα κανένας ούτε η μάνα μου η ίδια που με είδε να φεύγω από τα χέρια της στο κενό, ό,τι και να έκανε δεν τα κατάφερε να με σταματήσει από την πορεία που είχα και φυσικά και για μένα έφταιγε η οικογένεια… Απλά δεν πρόλαβε ο Γιώργος όπως πρόλαβα εγώ … Ο πάτος ήταν κοντά αλλά δεν πρόλαβε… Σταματήστε και ενημερωθείτε σας παρακαλώ. ΕΛΕΟΣ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Βασίλης Ζούλιας.