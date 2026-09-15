Χαλκιδική: Έρχεται η μεγάλη Μανιταρογιορτή στον Ταξιάρχη – Τρεις ημέρες γεμάτες γεύσεις και παράδοση

Όταν η φύση του Χολομώντα συναντά την παράδοση, τη γαστρονομία και το γλέντι, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι ξεχωριστό. Ο Ταξιάρχης υποδέχεται και φέτος τη Μανιταρογιορτή, μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή και κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από τη Χαλκιδική και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Για τρεις ημέρες, το χωριό γίνεται σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τα μανιτάρια, τις αυθεντικές τοπικές γεύσεις και την παράδοση. Σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλούσια γαστρονομική και πολιτιστική κληρονομιά του Ταξιάρχη, να δοκιμάσουν τοπικές λιχουδιές, να παρακολουθήσουν παραδοσιακές δράσεις, να χορέψουν και να διασκεδάσουν.

Το πρόγραμμα της φετινής Μανιταρογιορτής ξεκινά την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με το Mushroom Party στο Ανοιχτό Θέατρο Ταξιάρχη.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τα μανιτάρια από τον Νίκο Αθανασιάδη – Forest Garden, ενώ στον χώρο του Συλλόγου Γυναικών Ταξιάρχη θα γίνει παρασκευή παραδοσιακής μανιταρόπιτας στο σινί. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν χειροποίητο λικέρ από τον Σύλλογο Γυναικών, καθώς και μπρουσκέτες με τρούφα.

Στις 19:00 θα ακολουθήσει πατινάδα χορευτικών συλλόγων, με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, μέχρι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Εκεί, οι γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών Ταξιάρχη θα ψήσουν τη μανιταρόπιτα με τον μοναδικό παραδοσιακό τρόπο, γυριστή στο σινί.

Στις 20:00 η παράδοση παίρνει τη σκυτάλη με παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταξιάρχη και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυγύρου. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακό γλέντι και την ορχήστρα του Αστέριου Τράκα.

Η Μανιταρογιορτή θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με πεζοπορία που θα ξεκινήσει στις 10:00 από το Δασαρχείο και θα καταλήξει στο φράγμα του Αγίου Παντελεήμονα, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το φυσικό τοπίο του Χολομώντα.

Η διοργάνωση αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια όλων των φορέων και συλλόγων του Ταξιάρχη, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Η Μανιταρογιορτή πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Πολυγύρου, με την υποστήριξη της ΛΕΦΕΔ.