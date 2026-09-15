Σαουδική Αραβία: Αναστέλλονται οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού

Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής-Δύσης λόγω επίθεσης των Χούθι της Υεμένης, τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου.

Η Saudi Aramco, η οποία έχει αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πριν από ημέρες, οι σιίττες αντάρτες της Υεμένης πήραν τον έλεγχο της δυτικής ακτής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο την κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, προς τις ασιατικές αγορές.

Οι επιθέσεις των Χούθι ανάγκασαν το Ριάντ να κλείσει προσωρινά τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, που τροφοδοτεί το λιμάνι Γιανμπού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ