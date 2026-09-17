Τελευταία εβδομάδα ομαδικών και ατομικών εγγραφών για τον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

Την πενθήμερη παράταση των ομαδικών εγγραφών αποφάσισε η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης-ZeniΘ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, ανταποκρινόμενη στο έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι δρόμου της χώρας.

Η αρχική προθεσμία για την υποβολή των ομαδικών εγγραφών στον αυθεντικό Νυχτερινό έληγε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα δεκάδων ομάδων για ολιγοήμερη παράταση και προκειμένου να ικανοποιήσει το έντονο ενδιαφέρον των οργανωμένων δρομέων, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Κάθε επιχείρηση, ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός, μια παρέα φίλων, ακόμη και η οικογένεια μας μπορεί να δημιουργήσει το δικό της “running team”. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συγκεντρώσει δέκα ή περισσότερους δρομείς και να συμπληρώσει την ειδική φόρμα ομαδικής συμμετοχής που μπορεί να βρει μέσω της ιστοσελίδας. Η ομαδική εγγραφή προσφέρει σημαντικά οφέλη στους δρομείς, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν την ονομασία της ομάδας τους και να καταχωρηθούν με αυτήν στα επίσημα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα τους παρέχονται διευκολύνσεις κατά την παραλαβή του αθλητικού εξοπλισμού πριν από τη διοργάνωση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Κεντρικά Γραφεία της διοργάνωσης, στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο (τηλ. 2310 200360) ή να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής

Παράλληλα, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να δοθεί διήμερη παράταση και στις ατομικές εγγραφές και έτσι οι αιτήσεις συμμετοχής μεμονωμένων δρομέων θα γίνονται δεκτές μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του «Νυχτερινού» περιλαμβάνει τον Ημιμαραθώνιο δρόμο (ώρα έναρξης 19:30), τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. (ώρα έναρξης 18:40) και τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. (ώρα έναρξης 17:10), καθώς επίσης τον Δρόμο Ενός Μιλίου – Family Mile (ώρα έναρξης 17:00).

Κοινό σημείο τερματισμού όλων των δρόμων θα είναι η εμβληματική Πλατεία Αριστοτέλους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις νέες αγωνιστικές διαδρομές, καθώς και για ό,τι αφορά τη μεταφορά, διαμονή και υποστήριξη της αγωνιστικής συμμετοχής παρέχονται από την Προκήρυξη της διοργάνωσης και από τον επίσημο δικτυακό τόπο http://www.thesshalfmarathon.org/.

Οι εγγραφές μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

α. Με online δήλωση συμμετοχής στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης, www.thesshalfmarathon.org και www.thesshalfmarathon.gr.

β. Αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία της διοργάνωσης, στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο.

γ. Για εγγραφή μέσω Ιδρύματος-Φορέα του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης της διοργάνωσης: Ο δρομέας υποβάλλει απευθείας τη δήλωσή του στο Ίδρυμα-Φορέα που επιλέγει, εντασσόμενος στην ομάδα του (Running Team).