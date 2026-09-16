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Boeing 737 της Sepehran Airlines καταρρέει εν πτήσει – Πανικός στους επιβάτες

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THESTIVAL TEAM

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Ένα Boeing 737 της Sepehran Airlines, που εκτελούσε πτήση από τη Μασχάντ προς την Κερμανσάχ στο Ιράν, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λίγο μετά την απογείωσή του, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ελαστικό αποκολλήθηκε από έναν από τους τροχούς, προκαλώντας δυσλειτουργία στον κινητήρα και έντονους κραδασμούς, σύμφωνα με το CNN-News18.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την αναχώρηση του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο της Μασχάντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες για πρόβλημα στον κινητήρα, αφού αποκολλήθηκε το ελαστικό από έναν τροχό.

Το αεροσκάφος άρχισε να τραντάζεται βίαια, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να αποφασίσουν να επιστρέψουν στη Μασχάντ, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Το τμήμα οροφής της καμπίνας έσπασε, ενώ έπεφταν αντικείμενα

Οι έντονοι κραδασμοί φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε τμήματα της οροφής της καμπίνας και στα ντουλαπάκια πάνω από τα καθίσματα. Αντικείμενα των επιβατών έπεσαν από τους χώρους αποθήκευσης, ενώ ορισμένα χτύπησαν επιβάτες μέσα στο αεροσκάφος.

Βίντεο από το εσωτερικό της καμπίνας, που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει επιβάτες να προσεύχονται και να φωνάζουν τρομοκρατημένοι.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Μασχάντ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό φέρεται να είναι το δεύτερο πρόσφατο συμβάν στο οποίο εμπλέκεται αεροσκάφος της Sepehran Airlines στο αεροδρόμιο της Μασχάντ.
 

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