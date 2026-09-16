MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον 82 νεκροί από την κατάρρευση χρυσωρυχείου στο Σουδάν

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 άλλοι τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση ενός χρυσωρυχείου σε απομακρυσμένη περιοχή βόρεια της πόλης αλ-Νουχούντ στο Δυτικό Κορντοφάν του Σουδάν, δήλωσε μια πηγή εντός των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) που ελέγχουν την περιοχή, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό του δυστυχήματος.

«Ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων παραμένει παγιδευμένος κάτω από ερείπια και οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται με υποτυπώδη μέσα», δήλωσε η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) τον Απρίλιο του 2023, και οι δύο πλευρές έχουν χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της μεταλλευτικής βιομηχανίας, εκτός από την υποστήριξη από ξένες χώρες.

Ο πόλεμος έχει καταστρέψει την ήδη εύθραυστη οικονομία του Σουδάν, όπου σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μάτι: Αναβλήθηκε η δίκη για την προσφυγή τριών καταδικασθέντων που ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά – Έντονη η αντίδραση των συγγενών θυμάτων

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Η Αμάντα Σέιφριντ χώρισε με τον σύζυγό της μετά από 9 χρόνια γάμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μιχαηλίδου: Έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές – Τον Οκτώβριο ανοίγει η πλατφόρμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πύργος: Της είπαν ότι υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας και της πήραν κοσμήματα 20.000 ευρώ