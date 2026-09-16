Τουλάχιστον 82 νεκροί από την κατάρρευση χρυσωρυχείου στο Σουδάν

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 άλλοι τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση ενός χρυσωρυχείου σε απομακρυσμένη περιοχή βόρεια της πόλης αλ-Νουχούντ στο Δυτικό Κορντοφάν του Σουδάν, δήλωσε μια πηγή εντός των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) που ελέγχουν την περιοχή, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό του δυστυχήματος.

«Ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων παραμένει παγιδευμένος κάτω από ερείπια και οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται με υποτυπώδη μέσα», δήλωσε η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) τον Απρίλιο του 2023, και οι δύο πλευρές έχουν χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της μεταλλευτικής βιομηχανίας, εκτός από την υποστήριξη από ξένες χώρες.

Ο πόλεμος έχει καταστρέψει την ήδη εύθραυστη οικονομία του Σουδάν, όπου σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ.