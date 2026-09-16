Γαβριήλ Σακελλαρίδης: “Δεν ξεχνάμε τι εστί Κασιδιάρης και Χρυσή Αυγή – Οι μεταμφιέσεις δεν μπορούν να κρύψουν τον φασισμό”

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Ερωτηθείς για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και την προαναγγελία συμμετοχής του στις επόμενες εκλογές, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης είπε, το εάν και με ποιον τρόπο μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

«Εγώ θα το κρίνω πολιτικά και όχι νομικά. Δεν ξεχνάμε τι εστί Κασιδιάρης, τι εστί Χρυσή Αυγή. Δεν ξεχνάμε ότι καταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση, όχι για τις ιδέες τους, αλλά για τις πράξεις, για τις δολοφονίες, τα μαχαιρώματα, τους τραμπουκισμούς και τις επιθέσεις, πάντοτε στους πιο αδύναμους», τόνισε.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι η ελληνική κοινωνία γνωρίζει ιστορικά τι σημαίνουν ο ναζισμός και ο φασισμός και δεν πρέπει να παρασυρθεί από προσπάθειες πολιτικής «μεταμφίεσης».

«Σήμερα θα βγει ο κάθε Κασιδιάρης, ενταγμένος στο πνεύμα της εποχής, να πει “εγώ δεν είμαι αυτό, είμαι αλλιώτικος, είμαι πατριώτης” και με αυτόν τον τρόπο να φορέσει μια παραλλαγή για να κρύψει αυτό που είναι στην πραγματικότητα: φασίστας, νεοναζί. Η κοινωνία πρέπει να το έχει στο μυαλό της», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Όλοι αυτοί που θέλουν να εκφράσουν την πολιτική τους δυσαρέσκεια μέσα από τέτοιου τύπου μορφώματα, να ξέρουν ότι ψηφίζουν δολοφόνους, εγκληματίες και φασίστες».

Στη συνέχεια, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της Υγείας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως επισήμανε, το ζήτημα αποκτά σαφώς πολιτική διάσταση όταν έρχονται στο φως στοιχεία που δημιουργούν ερωτήματα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των κρατικών ελέγχων.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην ενσωμάτωση, το 2019, σειράς ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αποδυνάμωσή τους.

«Το ίδιο ισχύει και για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως και για το Σώμα Επιθεώρησης Υγείας και Πρόνοιας. Οι υπηρεσίες αυτές στην πραγματικότητα αποδυναμώθηκαν», ανέφερε.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μια συνολικότερη αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

«Το πρόβλημα με αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι θεωρούν ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, σε όποιο επίπεδο και αν είναι, αποτελούν προβλήματα και βάζουν εμπόδια στην εξέλιξη της υγιούς επιχειρηματικότητας», σημείωσε.

«Χρειάζονται ελεγκτικοί μηχανισμοί. Χρειάζονται ρυθμίσεις ώστε να μην είναι ανεξέλεγκτη η προσπάθεια για το κέρδος, που πολλές φορές μπορεί να στοιχίσει ακόμη και ζωές», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασιών ενόψει των επόμενων εκλογών, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι η θέση του κόμματος είναι υπέρ της ενότητας, του διαλόγου και της κοινής δράσης των δυνάμεων της Αριστεράς, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομηθούν μόνο πάνω στην ανάγκη εκλογικής συνεννόησης.

«Η βάση των συνεργασιών δεν μπορεί να μην είναι οι προγραμματικές θέσεις και τα προγράμματα των κομμάτων», τόνισε.

Όπως σημείωσε, χρειάζεται να μπουν στο τραπέζι «τα προγράμματα, οι προγραμματικές αιχμές, τα ζητήματα της αξιοπιστίας και τα προβλήματα που έχουν υπάρξει ως τώρα», ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πραγματική πολιτική σύγκλιση.

«Είμαστε με την ενότητα της Αριστεράς, την κοινή δράση της Αριστεράς και τον διάλογο της Αριστεράς πάνω σε συγκεκριμένες προγραμματικές βάσεις και μέσα σε ένα συγκεκριμένο ηθικό και αξιακό πλαίσιο», κατέληξε.