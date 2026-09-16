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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 36χρονος σε τροχαίο – Βαν καρφώθηκε σε νταλίκα

Αρχείο Intime
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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων, με έναν άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο συνέβη -κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- γύρω στις 10:30 μεταξύ των κόμβων Σίνδου και Χαλάστρας. Σε αυτό ενεπλάκησαν ένα μικρό φορτηγό τύπου βαν και μία νταλίκα με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το βαν προσέκρουσε σε νταλίκα η οποία προπορευόταν.

Από τη σύγκρουση η Πυροσβεστική ανέσυρε από το μικρό βαν έναν 36χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ίδιος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης Τροχαίο δυστύχημα

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