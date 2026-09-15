Η πρώτη ανάρτηση του Νίκου Μουρατίδη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Νίκος Μουρατίδης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, αφιερώνοντάς του μάλιστα το «Lacrimosa» του Μότσαρτ, ενώ ανέβαλε τη στήλη του «Welcome to the Zoo» λόγω της απώλειας. Θυμήθηκε τη μακρόχρονη συνεργασία και τη γνωριμία τους από την Πάτρα το 1992, τονίζοντας πως πίστεψε από νωρίς στο ταλέντο, τη φλόγα και την προσωπικότητα του τραγουδιστή, τον οποίο είπε πως θα θυμάται για πάντα.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο Facebook:

«Welcome to the zoo

15/9/2026

Η χθεσινή ημέρα αφιερώθηκε στην μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σήμερα δεν έχουμε Welcome to the Zoo.

Όταν κάποιοι άνθρωποι – με τους οποίους έχεις περάσει τόσα πολλά – φεύγουν από την ζωή, για σένα δεν φεύγουν εντελώς.

Κάτι αφήνουν πίσω…

Θα τον θυμάμαι για πάντα.

Καλό ταξίδι

Το τραγούδι της ημέρας

Mozart – Requiem in D minor, Lacrimosa dies illa

Ες αύριον τα σπουδαία

Namaste».