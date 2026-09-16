Βάσια Αναστασίου: Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά», δήλωσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, περιγράφοντας το πλαίσιο των μετεκλογικών συμμαχιών του κόμματος σε συνέντευξή της στον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη στο ραδιόφωνο του Alpha.

Η κ. Αναστασίου ξεκαθάρισε την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει ένα αυτόνομο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, θέτοντας παράλληλα σαφείς «κόκκινες γραμμές» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης με δυνάμεις της αντιπολίτευσης στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων.

Η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προγραμματικού διαλόγου με την αριστερά, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο, όπως σημείωσε, εντοπίζει σημαντικές συγκλίσεις.

Η κ. Αναστασίου εστίασε σε κοινές θέσεις όπως η διαχείριση και η μείωση του ιδιωτικού χρέους, η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα και η μείωση του ΦΠΑ.

Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί προσωποκεντρική πολιτική, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως το ζητούμενο δεν είναι τα πρόσωπα (όπως η κ. Δούρου, ο κ. Πολάκης ή η κ. Ακρίτα), αλλά το περιεχόμενο των προτάσεων.

Έκανε λόγο για σύγκλιση με τον «γνήσιο» ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις για τους μελλοντικούς συσχετισμούς, σχολιάζοντας παράλληλα πως βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα «να ξεφουσκώνει».