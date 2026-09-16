MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βάσια Αναστασίου: Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά», δήλωσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, περιγράφοντας το πλαίσιο των μετεκλογικών συμμαχιών του κόμματος σε συνέντευξή της στον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη στο ραδιόφωνο του Alpha.

Η κ. Αναστασίου ξεκαθάρισε την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει ένα αυτόνομο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, θέτοντας παράλληλα σαφείς «κόκκινες γραμμές» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης με δυνάμεις της αντιπολίτευσης στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων.

Η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προγραμματικού διαλόγου με την αριστερά, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο, όπως σημείωσε, εντοπίζει σημαντικές συγκλίσεις.

Η κ. Αναστασίου εστίασε σε κοινές θέσεις όπως η διαχείριση και η μείωση του ιδιωτικού χρέους, η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα και η μείωση του ΦΠΑ.

Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί προσωποκεντρική πολιτική, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως το ζητούμενο δεν είναι τα πρόσωπα (όπως η κ. Δούρου, ο κ. Πολάκης ή η κ. Ακρίτα), αλλά το περιεχόμενο των προτάσεων.

Έκανε λόγο για σύγκλιση με τον «γνήσιο» ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις για τους μελλοντικούς συσχετισμούς, σχολιάζοντας παράλληλα πως βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα «να ξεφουσκώνει».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 45 λεπτά πριν

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη Βουλή είναι αυτή που αλλάζει το περιεχόμενο του Συντάγματος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δράση ευαισθητοποίησης για τη Δωρεά Μυελού των Οστών σήμερα στο “Παπαγεωργίου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 40 λεπτά πριν

Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας με κρυμμένη καραμπίνα στην αυλή του σπιτιού του – Δείτε φωτό

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 17 ώρες πριν

Έρχεται μεγάλο πανηγύρι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με 25 μουσικούς και ελεύθερη είσοδο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

“Πέθαναν ως ήρωες”: Η φον ντερ Λάιεν απέτισε φόρο τιμής στον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που σκοτώθηκαν στις φωτιές στην Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κιλκίς: Χειροπέδες σε αλλοδαπό διακινητή μεταναστών