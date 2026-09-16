Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από την ΕΛ.ΑΣ. για νεογνό – Από τους Αμπελόκηπους στο ΑΧΕΠΑ σε 19 λεπτά – Δείτε βίντεο

Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) για τη μεταφορά ενός νεογνού από τους Αμπελόκηπους προς το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, τρεις ομάδες της Άμεσης Δράσης παρέλαβαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την περιοχή των Αμπελοκήπων και άνοιξαν τον δρόμο, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία παρέλαβε το όχημα στις στις 13:26 από την περιοχή των Αμπελοκήπων και μέσα σε 19 λεπτά έφτασαν στις 13:45 στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

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