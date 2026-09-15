Κυβέλη Μάρδα για Αλέξη Τσίπρα: Αυτό που με έπεισε ήταν η ενσυναίσθησή του, είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος

Με θερμά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε η Κυβέλη Μάρδα, εξηγώντας τι ήταν εκείνο που την έπεισε να συμπορευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027.

«Πολύ χαρισματικός άνθρωπος, πάρα πολύ ευφυής, με απίστευτο χιούμορ», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό, ξεχωρίζοντας, ωστόσο, ως σημαντικότερο χαρακτηριστικό του την ενσυναίσθηση.

Η Κυβέλη Μάρδα, η οποία προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), συμμετέχει πλέον ενεργά στον νέο πολιτικό φορέα, ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και του τομέα Υγείας, χωρίς να έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα δώσει τη μάχη του σταυρού στις επόμενες εκλογές.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο MEGA, περιέγραψε τόσο τη διαδρομή που την οδήγησε στην πολιτική όσο και τη σχέση που διαμόρφωσε την επιλογή της να βρεθεί στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού.

Γιατρός με ειδικότητα στη γυναικολογία και κόρη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, η Κυβέλη Μάρδα μεγάλωσε, όπως λέει, σε ένα σπίτι όπου η πολιτική αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητας. Η δική της απόφαση να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά, ωστόσο, δεν ήρθε ως αυτονόητη συνέχεια της οικογενειακής της διαδρομής.

«Μεγάλωσα μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο πάντα υπήρχε το πολιτικό στοιχείο», ανέφερε, εξηγώντας ότι επί χρόνια παρατηρούσε «τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει», προτού αποφασίσει να κάνει η ίδια το βήμα προς την ενεργό πολιτική.

Οι εικόνες από τα νοσοκομεία που την οδήγησαν στην πολιτική

Καθοριστικό ρόλο, όπως περιέγραψε, έπαιξε η Ιατρική. Η καθημερινή επαφή με ασθενείς και συγγενείς στα νοσοκομεία τής έδωσε μια διαφορετική εικόνα για προβλήματα που μέχρι τότε γνώριζε περισσότερο θεωρητικά.

Μίλησε για τη μητέρα που περιμένει επί ώρες στα επείγοντα με το άρρωστο παιδί της, για την αγωνία των συγγενών, αλλά και για ηλικιωμένους που υφίστανται πολύωρη ταλαιπωρία, την ώρα που οι ίδιοι οι γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυνατότητες και τα όρια του συστήματος.

«Μέσα από τα απλά καθημερινά κομμάτια, που όμως ταλαιπωρούν πολύ τον άνθρωπο, είπα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι», σημείωσε.

Η απόφασή της δεν έγινε δεκτή χωρίς επιφυλάξεις από το περιβάλλον της. Όπως είπε, αρκετοί ήταν εκείνοι που τη ρωτούσαν «τι θέλεις να μπλέξεις, αφού δεν θα αλλάξει τίποτα στο τέλος;».

Η απάντησή της, όπως τη μετέφερε, ήταν: «Αν όλοι σκεφτόμαστε έτσι, δεν θα αλλάξει πραγματικά τίποτα».

Κυβέλη Μάρδα: «Ο Τσίπρας είναι πολύ χαρισματικός άνθρωπος»

Με σαφώς πιο προσωπικό τόνο μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ χαρισματικό άνθρωπο» και «πάρα πολύ ευφυή», επιμένοντας παράλληλα στο χιούμορ του.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, πάρα πολύ ευφυής, με απίστευτο χιούμορ», είπε.

Για να περιγράψει αυτή την πλευρά του, η Κυβέλη Μάρδα ανέσυρε μία ιστορία από επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού στην Τουρκία, όταν είχε μεταβεί για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.

Όπως διηγήθηκε, ανέβαινε τις σκάλες έχοντας από τη μία πλευρά τον Αλέξη Τσίπρα και από την άλλη τον πεθερό της, όταν ο πρώην πρωθυπουργός τη ρώτησε γιατί ο Δημήτρης Πέλκας δεν αγωνιζόταν.

«Κυβέλη, ήρθα να δω τον αγώνα και ο Δημήτρης δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει;», θυμήθηκε να τη ρωτά ο Αλέξης Τσίπρας.

Πριν προλάβει να απαντήσει, παρενέβη ο πεθερός της: «Πρόεδρε, όπως και εσύ είσαι αναπληρωματικός τώρα, δεν είσαι στην κυβέρνηση, έτσι και ο Δημήτρης είναι στον πάγκο σήμερα».

«Κι εγώ μαγκώθηκα», είπε η Κυβέλη Μάρδα, περιγράφοντας το περιστατικό.

«Το σημαντικότερο προσόν του είναι η ενσυναίσθηση»

Πίσω, πάντως, από την προσωπική συμπάθεια, η ίδια τοποθέτησε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ως βασικό λόγο για την πολιτική της συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αυτό που με έπεισε είναι κυρίως ότι θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ χαρισματικός. Το πιο σημαντικό προσόν που διαθέτει για μένα είναι η ενσυναίσθησή του», ανέφερε.

Η Κυβέλη Μάρδα υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει την ικανότητα να ακούει τον συνομιλητή του χωρίς να δημιουργεί απόσταση, ακόμη και όταν πρόκειται για μια σύντομη επαφή με έναν πολίτη.

«Το καλό του προέδρου είναι ότι δεν θα κάτσει ούτε πάνω από τον άνθρωπο ούτε απέναντι. Θα κάτσει δίπλα και θα τον ακούσει», είπε.

Και πρόσθεσε ότι ο συνομιλητής του «θα το νιώσει αυτό το πράγμα, ότι δεν μιλάει σε έναν τοίχο», υποστηρίζοντας πως ακόμη και μια τυχαία συζήτηση στον δρόμο μπορεί να αποτελέσει για τον ίδιο αφορμή για μια πολιτική παρέμβαση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2027

Η πολιτική παρουσία της Κυβέλης Μάρδα έχει γίνει περισσότερο ορατή το τελευταίο διάστημα, με τη συμμετοχή της στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ. και την ενεργοποίησή της στον τομέα Υγείας.

Η ίδια, πάντως, δεν εμφανίζεται ακόμη έτοιμη να προαναγγείλει το επόμενο βήμα.

Ερωτηθείσα εάν θα είναι υποψήφια στις εθνικές εκλογές του 2027, επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι και ότι γίνονται σχετικές συζητήσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως πως δεν έχει λάβει οριστική απόφαση.