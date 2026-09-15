MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Δύο νεκροί εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην πόλη Σλοβιάνσκ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα σήμερα ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Σλοβιάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσε αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Βαντίμ Λιάχ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook πως ένας 54χρονος άνδρας και μια 73χρονη γυναίκα βρήκαν τον θάνατο, ενώ μια 69χρονη τραυματίστηκε. Συμπλήρωσε πως τρία σπίτια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Η πόλη Σλοβιάνσκ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντονέτσκ, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι. Η περιφέρεια του Ντονέτσκ έχει βιώσει κάποιες από τις σφοδρότερες μάχες του πολέμου, που μετρά ήδη πάνω από τέσσερα χρόνια. Η Ρωσία θέλει να την ελέγξει ολόκληρη, κάτι που αποτελεί βασική εδαφική αξίωση του Κρεμλίνου στις διαπραγματεύσεις που έχουν περιέλθει σε τέλμα, αλλά που οι ΗΠΑ θέλουν να επανεκκινήσουν, με τους απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ να επισκέπτονται πρόσφατα τη Μόσχα και το Κίεβο.

Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ο Ορφέας Περίδης έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω, στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Βρετανία: Ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχισθεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Η Άννα Βίσση στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν θα ξεχάσω τη φωνή του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: “Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία των γιατρών για τον άδικο χαμό του”, λέει η αδερφή του Μαρία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από την ΕΛ.ΑΣ. για νεογνό – Από τους Αμπελόκηπους στο ΑΧΕΠΑ σε 19 λεπτά – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ο Άρης υποδέχεται σήμερα στο “Κλ. Βικελίδης” την Μαρκό για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας – Κανάλι και ώρα μετάδοσης