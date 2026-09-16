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Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε χωματερή στο Ωραιόκαστρο – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυροσβεστική κλήθηκε στις 06:10 για τη φωτιά και άμεσα στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική ενώ επί τόπου επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα προκειμένου να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο.

Από τη φωτιά δεν απειλούνται επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στη χωματερή.

Θεσσαλονίκη

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