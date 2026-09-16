Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε χωματερή στο Ωραιόκαστρο – Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυροσβεστική κλήθηκε στις 06:10 για τη φωτιά και άμεσα στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική ενώ επί τόπου επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα προκειμένου να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο.

Από τη φωτιά δεν απειλούνται επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στη χωματερή.