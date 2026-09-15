Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε νέες φιλίες ως ενήλικες;

Το να βρεις τους ανθρώπους σου ως ενήλικας χρειάζεται προσπάθεια. Όταν είμαστε παιδιά ή φοιτητές, οι φιλίες προκύπτουν σχεδόν φυσικά: έχουμε καθημερινή επαφή με συμμαθητές, συμφοιτητές, συναδέλφους, ανθρώπους από δραστηριότητες ή κοινές παρέες. Ως ενήλικες, όμως, αυτές οι αυθόρμητες ευκαιρίες μειώνονται σημαντικά.

Και κάπως έτσι, μπορεί να βρεθείς ως ενήλικας να αναρωτιέσαι: «Πώς γίνεται να είναι τόσο εύκολο να γνωρίσω κόσμο, αλλά τόσο δύσκολο να κάνω πραγματικούς φίλους;». Δεν είσαι η μόνη/ος. Η δημιουργία νέων φιλιών στην ενήλικη ζωή απαιτεί περισσότερη πρόθεση, χρόνο και προσπάθεια απ’ ό,τι όταν ήμασταν μικρότεροι.

Υπάρχουν όμως τρόποι να ανοίξεις ξανά τον κύκλο σου και να δημιουργήσεις ουσιαστικές σχέσεις, αρκεί να ξέρεις πού να ψάξεις και, κυρίως, να δώσεις χρόνο στις νέες γνωριμίες να εξελιχθούν.

Όπως εξηγεί η ψυχολόγος και ειδικός στις φιλίες, ως ενήλικες δεν βρισκόμαστε συχνά σε περιβάλλοντα που επιτρέπουν τη συνεχή, απρογραμμάτιστη επαφή και την ευαλωτότητα που χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια ουσιαστική σχέση. Ακόμη και η δουλειά, που είναι ένας από τους λίγους χώρους όπου συναντάμε συστηματικά τους ίδιους ανθρώπους, δεν λειτουργεί πάντα με τον ίδιο τρόπο.

Πού μπορούμε λοιπόν να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους;

Οι ειδικοί προτείνουν να αναζητήσουμε δραστηριότητες που πραγματικά μας ενδιαφέρουν. Ένα μάθημα γυμναστικής, μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, ένα χόμπι ή μια ομάδα με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για νέες γνωριμίες. Ακόμη και εφαρμογές όπως το Bumble BFF μπορούν να βοηθήσουν, ακριβώς επειδή η πρόθεση είναι ξεκάθαρη: οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί αναζητούν νέες φιλίες.

Και αν η πρώτη συνάντηση είναι άβολη;

Δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι η φιλία δεν θα λειτουργήσει. Η δημιουργία μιας νέας φιλίας απαιτεί ένα μικρό ρίσκο και η αμηχανία είναι απολύτως φυσιολογικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Οι ειδικοί προτείνουν μάλιστα δραστηριότητες για τα πρώτα ”friend dates, ώστε να υπάρχει κάτι κοινό που θα απομακρύνει την πίεση της συνεχούς συζήτησης.

Το βασικό είναι να συνεχίσεις να εμφανίζεσαι και να δίνεις ευκαιρίες στις νέες γνωριμίες. Δεν θα εξελιχθούν όλες σε φιλίες, αλλά κάποιες θα εξελιχθούν.

Πηγή: ladylike.gr