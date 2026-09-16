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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μολδαβός αγνόησε σήμα αστυνομικών και περνούσε με κόκκινο για να ξεφύγει – Οδηγούσε κλεμμένο ΙΧ

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Ένας 33χρονος Μολδαβός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ αποδείχθηκε πως το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν κλεμμένο.

Ο 33χρονος κινούμενος με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος των Μαλγάρων (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη), δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, ενεργούσε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες με κίνδυνο να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε κλαπεί από την περιοχή της Αττικής και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

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