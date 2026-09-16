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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άφαντος για τρίτη ημέρα ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι – “Τον αναζητάμε σε όλη την Ελλάδα” λέει η Δημογλίδου

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σωφρονιστικό κατάστημα όπου εξέτιε την ποινή του μετά τη χορήγηση αστυνομικής άδειας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο βαρυποινίτης είχε υποχρέωση να παρουσιαστεί στη φυλακή στις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (14/09) κάτι που δεν συνέβη.

«Από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα, όπως όφειλε, η ΕΛΑΣ τον αναζητά όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου έχουμε το τελευταίο δείγμα εμφάνισής του μετά το περιστατικό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Είχε λάβει 16 άδειες και δεν είχε παραβιάσει ποτέ καμία από αυτές», ανέφερε η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στην EΡΤ.

Σημειώνεται ότι ο βαρυποινίτης φέρεται να ενεπλάκη τα ξημερώματα της Κυριακής σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ο Αλκέτ Ριζάι, 48 ετών, είναι γνωστός στις ελληνικές Αρχές για τις δύο θεαματικές αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, το 2006 και το 2009, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.

Τέλος, ο βαρυποινίτης έχει καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα και έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές Αρχές.

Αλκέτ Ριζάι Κωνσταντία Δημογλίδου

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