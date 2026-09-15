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Γενέθλια για τη Ναταλία Τσαλίκη – Πόσων χρόνων έγινε;

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Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Ναταλία Τσαλίκη, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός έχει τα γενέθλιά της. Η ίδια συμπλήρωσε 70 χρόνια ζωής και από το πρωί δέχεται τις ευχές και την αγάπη των δικών της ανθρώπων, αλλά και των διαδικτυακών της φίλων.

Η Ναταλία Τσαλίκη θέλησε να ευχαριστήσει όσους θυμήθηκαν τα γενέθλιά της και της έστειλαν τις ευχές τους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε μια όμορφη φωτογραφία γεμάτη λουλούδια, μεταφέροντας στους followers της το δικό της ανθισμένο μήνυμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ευχαριστώ για τις όμορφες ευχές! Πολλά λουλούδια κι από μένα!».

Ναταλία Τσαλίκη

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