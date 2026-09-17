Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου:

1176 Ο βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο Μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας, από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν.

1877 Ο εκλογικός νόμος ΧΜΗ επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργείται κάθε τιμοκρατικός περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία ημέρα. Τέλος, επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών.

1920 Ο Βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος Α’ τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους Βασιλικούς Κήπους του Τατοΐου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σηψαιμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου 1920, σε ηλικία 27 ετών.

1961 Οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολης.

1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος.

2000 Ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.

Γεννήσεις

1923 Χανκ Γουίλιαμς, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο Top 10 των ΗΠΑ. (Θαν. 1/1/1953)

1934 Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο «πατέρας» των exit poll. (Θαν. 1/9/2006)

1940 Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 4/6/2007)

Θάνατοι

1982 Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης. (Γεν. 22/10/1937)

1994 Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. («Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της») (Γεν. 28/7/1902)

1996 Σπίρο Άγκνιου, (Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος), Ελληνοαμερικανός πολιτικός, που διετέλεσε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατά το διάστημα 1969-1973, επί προεδρίας Νίξον. (Γεν. 9/11/1918)

Γιορτάζουν

Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανός, Σοφιανή.

Επέτειοι

Παγκόσμια Εβδομάδα Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών