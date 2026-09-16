Κλειώ Μαζωνάκη: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον γιο της, Γιώργο Μαζωνάκη – Ένα σπάνιο βίντεο στο φως

Βαριά είναι η ατμόσφαιρα γύρω από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους, ενώ πλήθος κόσμου συνεχίζει να τον αποχαιρετά με συγκινητικά μηνύματα και αφιερώματα.

Στο μεταξύ, οι εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του παραμένουν στο προσκήνιο, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών και τους δύο γιατρούς του ιατρείου στο Κολωνάκι να αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η εκπομπή “Studio στις 3” θέλησε να φωτίσει μια διαφορετική πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσιάζοντας ένα αφιέρωμα στη ζωή και την προσωπικότητά του μέσα από λόγια της μητέρας του, Κλειώς Μαζωνάκη, από παλαιότερη τηλεοπτική της εμφάνιση.

Η μητέρα του τραγουδιστή είχε μιλήσει τότε με ιδιαίτερη αγάπη για τον γιο της, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του και στιγμές από τη ζωή τους. Τα λόγια της αποκτούν σήμερα διαφορετικό βάρος.

Στην εκπομπή “Studio στις 3” προβλήθηκε ένα νέο αφιέρωμα στο οποίο βλέπουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα μάτια της μητέρας του, Κλειώς, σε μία παλαιότερη συνέντευξη.

«Φορούσε κοστούμι με πουκάμισο και γραβάτα. Τη γραβάτα την έλεγε “πατέρα” γιατί νόμιζε ότι αυτός που φοράει γραβάτα είναι πατέρας. Δεν ήθελε κανένας να τον πειράζει, να του πιάνει τα ρούχα του, να πάθει κάτι το ρούχο του» έλεγε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ.

«Το πρώτο τραγούδι που είπε ο Γιώργος, ήταν το “Υπάρχω” του Καζαντζίδη. Ήταν μωρό 5 χρονών. Είχε πάρει ένα στυλ μεγάλου ανθρώπου με σταυροπόδι. Τέτοια φωνή δεν την περιμέναμε για ένα παιδάκι πέντε χρονών. Εκεί είπαμε ότι ο Γιώργος είναι για να γίνει τραγουδιστής.

Δούλευε και το πρωί πήγαινε στο Λύκειο και τον άφηναν στην άκρη να κοιμάται. Ρώταγα τους καθηγητές πώς τον περνάνε χωρίς να διαβάζει, χωρίς να κάνει τίποτα και μου έλεγαν ότι το παιδί δεν είναι γι’ αυτά, να τον αφήσουμε να τελειώσει και θα πάρει τον δρόμο του», ανέφερε σε άλλο σημείο.

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