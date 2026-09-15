Γκαγκάτσης από Θεσσαλονίκη: Είμαστε ξεκάθαρα απέναντι στον Ινφαντίνο και στο πλευρό της UEFA

Στη Θεσσαλονίκη έχει στραφεί το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς η πόλη φιλοξενεί τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν να δίνει το «παρών» στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ.

Στο περιθώριο του παιδικού φεστιβάλ «Football for Schools», που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας της UEFA στη Θεσσαλονίκη και στις σχέσεις της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας με τη FIFA.

Ο ισχυρός άνδρας της ΕΠΟ περιέγραψε, παράλληλα, τις επόμενες κινήσεις που αναμένεται να γίνουν από την UEFA ενόψει των εκλογών της FIFA τον ερχόμενο Μάρτιο.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης ξεκαθάρισε, πάντως, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν απασχόλησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη, διαχωρίζοντας έτσι την επίσημη ατζέντα της συνάντησης από τις επόμενες πολιτικές και διοικητικές εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Η ΕΠΟ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση στο συγκεκριμένο θέμα υπέρ της UEFA. Έγιναν διάφορα περιστατικά κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα οποία δεν είναι αποδεκτά από το σύνολο της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης», ανέφερε αρχικά.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ στάθηκε και στο FIFA Enterprise, το πρόγραμμα που αφορά την πώληση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταλήγοντας σε μία ξεκάθαρη δήλωση:

«Είμαστε ξεκάθαρα απέναντι σε αυτό, οπότε αποσύραμε την εμπιστοσύνη μας προς τον σημερινό πρόεδρο της FIFA».

Πηγή: metrosport.gr