Μαρινάκης: Δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία Κασιδιάρης και ΝΔ – Έχει ιδέες όχι απλά ακραίες, αλλά ναζιστικές

Τον ρόλο του Αρείου Πάγου στην περίπτωση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού σχηματισμού, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αποφυλάκιση του πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής.

Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δίνει στον Άρειο Πάγο τη δυνατότητα να εξετάσει όχι μόνο την τυπική αλλά και την πραγματική ηγεσία ενός κόμματος, εφόσον ο πραγματικός ή τυπικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως ανέφερε, η δυνατότητα αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα της ονομαστικής ποινής. «Άμα φας 10 χρόνια, για 10 χρόνια· άμα φας 12, για 12», σημείωσε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου να προχωρήσει στη σχετική νομική αξιολόγηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε παράλληλα στις πολιτικές θέσεις που έχει εκφράσει κατά το παρελθόν ο Ηλίας Κασιδιάρης, λέγοντας ότι «υπάρχει ένα μέρος του κόσμου, κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που φαίνεται να ακολουθεί τις απόψεις του».

«Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις που εξέφραζε ο κ. Κασιδιάρης όχι απλώς ακραίες ή ακροδεξιές, αλλά «ναζιστικές».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τους νέους, λέγοντας ότι οι πολιτικοί οφείλουν να συζητούν μαζί τους «με ηρεμία και επιχειρήματα» και υποστηρίζοντας ότι η ζωή τους δεν πρόκειται να βελτιωθεί μέσω ακραίων εκφράσεων ή ενός ακτιβισμού που, όπως είπε, «δεν οδηγεί πουθενά».

Ερωτηθείς εάν μια ενδεχόμενη πολιτική παρουσία του κ. Κασιδιάρη θα μπορούσε να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει σχέση μεταξύ της ΝΔ και ενός τέτοιου πολιτικού σχηματισμού.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μπορούσε, έστω και με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι συγκοινωνούν δοχείο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με ένα τέτοιο εν δυνάμει μόρφωμα», είπε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ΝΔ έχει ψηφοφόρους με διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά ο πυρήνας της και η ιδεολογία της, όπως υποστήριξε, είναι κεντροδεξιά.

Στη συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην πορεία των τιμών των καυσίμων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δυσμενείς προβλέψεις.

«Αν φανεί ότι θα χρειαστεί, τότε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχει η χώρα, που ευτυχώς υπάρχουν εφεδρείες για το υπόλοιπο του 2026, προφανώς δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη», ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης προσδιόρισε το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το τελικό ποσό εξαρτάται και από τη συνολική απόδοση της οικονομίας μέχρι το τέλος του έτους.

«Προσωπική θέση η πρόταση για το επίδομα ανεργίας»

Σε ό,τι αφορά την πρότασή του για την επιδότηση ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται αποκλειστικά για προσωπική του άποψη και όχι για κυβερνητικό σχεδιασμό. «Δεν αποτελεί κυβερνητική θέση και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης», ξεκαθάρισε, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση αφορούσε την επιδότηση εργασίας και ότι η θέση του είχε διατυπωθεί και στο παρελθόν ως προσωπική άποψη.

Απέρριψε, παράλληλα, την κριτική ότι λειτουργεί ως «λαγός» για κυβερνητικές αποφάσεις, λέγοντας ότι έχει εκφράσει την ίδια άποψη δημόσια και στο παρελθόν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΥΠΑ, την οποία χαρακτήρισε «αντιπερισπασμό» απέναντι στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το νέο πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετούν μια λογική παροχών χωρίς επαρκή κοστολόγηση. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη διαφορά μεταξύ των 7,5 δισ. ευρώ που, όπως είπε, παρουσίασε ο κ. Τσίπρας για την τετραετία και της αναφοράς στελέχους του οικονομικού επιτελείου του σε 7,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει μιλήσει για μέτρα ύψους 13 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, επικαλούμενος την κοστολόγηση του οικονομικού επιτελείου.

Σε ερώτηση για τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι, με βάση την εκτίμηση ψήφου που επικαλέστηκε, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται περίπου στο 30%-31% και «δικαιούται να διεκδικεί» την αυτοδυναμία, η οποία, όπως είπε, απαιτεί ποσοστό της τάξης του 37%-38%.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό θεωρητικά το ενδεχόμενο συζήτησης με ένα «σοβαρό ΠΑΣΟΚ», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, επικαλούμενος τις πολιτικές θέσεις και τις αποφάσεις του κόμματος.

«Δεν θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός εταίρος», είπε χαρακτηριστικά.