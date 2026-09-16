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Ο Άρης υποδέχεται σήμερα στο “Κλ. Βικελίδης” την Μαρκό για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας – Κανάλι και ώρα μετάδοσης

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Άρης και Μαρκό έρχονται αντιμέτωποι σήμερα Τετάρτη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Άρης ήρθε ισόπαλος (1-1) με τον Αστέρα AKTOR στο προηγούμενο παιχνίδι του στη διοργάνωση, ενώ η Μαρκό ήρθε ισόπαλη με το ίδιο σκορ (1-1) με την Κηφισιά.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 16:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΣΚΑΪ Hybrid.

Άρης Κύπελλο Ελλάδας

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