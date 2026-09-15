Επίσκεψη της Έλενας Ράπτη στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Κατερίνης

Το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Κατερίνης επισκέφθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, όπου συναντήθηκε με τα στελέχη του Τμήματος και ενημερώθηκε για το έργο και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και της διασύνδεσης της άμεσης αστυνομικής προστασίας με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Τα Τμήματα Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των περιστατικών, ενώ το δίκτυο των Συμβουλευτικών Κέντρων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Τμήματα, παρέχοντας εξειδικευμένη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας.

Η κ. Ράπτη υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας προϋποθέτει στενή συνεργασία, συντονισμό και έγκαιρη παρέμβαση από όλους τους αρμόδιους φορείς.

«Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι ζήτημα ασφάλειας, δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Πολιτεία οφείλει να είναι παρούσα, με μηδενική ανοχή στη βία και με αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης, προστασίας και στήριξης», δήλωσε η Υφυπουργός.