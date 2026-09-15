Ένταση ανάμεσα σε Μαρία Αναστασοπούλου και Γιώργο Πατούλη στον αέρα του ΣΚΑΪ: “Μιλάω ανοικτά, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα”

Η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε υποδέχθηκαν σήμερα στον αέρα του “Live You” τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος θέλησε να παρέμβει για να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα που ακούστηκαν για το ιατρείο στο Κολωνάκι, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ένταση, ωστόσο, ανέβηκε, όταν ο πρόεδρος του ΙΣΑ, απευθυνόμενος στη Μαρία Αναστασοπούλου, μίλησε για διαφημίσεις που προβάλλονται στα κανάλια, σχετικά με ιατρικές τεχνολογίες.

«Και διαφημίζετε στα κανάλια διάφορες τεχνολογίες, οι οποίες είναι αδόκιμες. Έχετε πάρει άδεια για να βγαίνει ο κάθε γιατρός και να λέει ότι βλακεία θέλει;», είπε αρχικά ο Γιώργος Πατούλης.

Μ.Α.: Μισό λεπτό… Εδώ, μιλάτε στον ΣΚΑΙ, αν θέλετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, να το πείτε ανοιχτά. Αφήστε το γενικό και αόριστο στα κανάλια.

Γ.Π.: Εγώ το λέω ανοικτά, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ.

Μ.Α.: Υπάρχει, δηλαδή, διαφήμιση που παίζει αυτή τη στιγμή στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ -και σας παρακαλώ, να προσέχετε τι λέτε-, ενώ έχει βγει ανακοίνωση από τον ιατρικό σας σύλλογο;

Γ.Π.: Δεν είπα αυτό, κυρία Αναστασοπούλου. Εδώ υπάρχει και αρχηγός κόμματος που διαφημίζει αλοιφές. Τον ρώτησε κανείς πού παρασκευάζονται;

Μ.Α.: Καταγγείλτε το, δική σας δουλειά είναι αυτή. Ποιον εγκαλείτε ακριβώς; Κύριε Πατούλη, ο εχθρός σας δεν είναι οι δημοσιογράφοι. Ήρθε η στιγμή όμως οι δημοσιογράφοι να σας ελέγξουν ως πρόεδρο του ΙΣΑ και δεν σας αρέσει, απ’ ότι καταλαβαίνω. Μου κάνει εντύπωση η συμπεριφορά σας, κύριε Πατούλη.

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