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Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό – Από μία τροχιά τα δρομολόγια σε τμήμα της κύριας γραμμής, πού γίνεται μετεπιβίβαση

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πρόβλημα παρατηρείται σήμερα το πρωί στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, στο οποίο η κυκλοφορία των συρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

Συγκεκριμένα, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο πραγματοποιείται μετεπιβίβαση των επιβατών ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές από επιβάτες.

Το πρόβλημα φαίνεται να ξεκίνησε από τις 05:30, λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων.

Δείτε εικόνες από τον σταθμό Πανεπιστήμιο:

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Thema:

“Από το σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Ανάληψη»”.

Θεσσαλονίκη

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