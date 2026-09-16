Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό – Από μία τροχιά τα δρομολόγια σε τμήμα της κύριας γραμμής, πού γίνεται μετεπιβίβαση

Πρόβλημα παρατηρείται σήμερα το πρωί στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, στο οποίο η κυκλοφορία των συρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

Συγκεκριμένα, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο πραγματοποιείται μετεπιβίβαση των επιβατών ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές από επιβάτες.

Το πρόβλημα φαίνεται να ξεκίνησε από τις 05:30, λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων.

Δείτε εικόνες από τον σταθμό Πανεπιστήμιο:

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Thema:

“Από το σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Ανάληψη»”.