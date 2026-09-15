Θεσσαλονίκη: Έκκληση του Λιμεναρχείου για την ταυτοποίηση του 70χρονου που ανασύρθηκε νεκρός από τον Θερμαϊκό

Έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδωνίου, στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο της πόλης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, αδύνατο, με γκρίζα μαλλιά, ενώ φορούσε γκρι πουκάμισο με μπλε και μαύρες ρίγες, μαύρο παντελόνι και μαύρα κλασσικά ανδρικά παπούτσια.

«Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν κάτι για το άτομο που περιγράφεται ή έχουν κάποιες πληροφορίες γι’ αυτό ή έχουν αγνοούμενο άτομο με παρόμοια χαρακτηριστικά, να τηλεφωνήσουν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στο τηλέφωνο: 2313-325800 ή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2313-325870-2 (Γρ. Ανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης)», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Λιμενικές Αρχές, ο άντρας εντοπίστηκε σήμερα, στις 7 το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις του, στον Θερμαϊκό, κοντά στο Ποσειδώνιο (η αρχική ενημέρωση ανέφερε, εκ παραδρομής, για χθες το μεσημέρι).

Μετά την ανάσυρσή του μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τέλος, παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ