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Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ: Ψέματα ότι φταίνε οι διασώστες, ήταν ήδη νεκρός ο Μαζωνάκης όταν έφτασαν

Αρχείο Intime
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Απαράδεκτες χαρακτήρισε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, τις δικαιολογίες που επικαλέστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατά τις απολογίες τους πριν την προφυλάκισή τους.

Όπως είπε μιλώντας στο OPEN, «εμείς ως διασώστες τηρήσαμε το πρωτόκολλο. Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες έκαναν 3 κύκλους ΚΑΡΠΑ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε μυδρίαση, χωρίς σφυγμό σε ανακοπή όταν φτάσαμε».

Περιέγραψε ότι «στις 16:26 οι διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποίησαν λαρυγγική μάσκα, χρησιμοποίησαν αυτόματο απινιδωτή, προσπάθησαν να ενημερωθούν από τους γιατρούς για τις πράξεις που είχαν κάνει».

«Ρίχνουμε τις ευθύνες στους διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο… Εμείς δεν πάμε ένα σημείο που έπαθε ανακοπή ένας ασθενής απλά για να τον μεταφέρουμε, γιατί αν έχει μια ελπίδα να αναταχθεί είναι εκείνες τις στιγμές», πρόσθεσε ο κ. Μαθιόπουλος.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι «αν οι γιατροί έκαναν αυτό που έκαναν οι διασώστες, μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να είχε επανέλθει».

Γιώργος Μαζωνάκης ΕΚΑΒ

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